Perché ci siamo innamorati de L’Ultima Missione – Project Hail Mary

Da screenworld.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo senza film che lasciassero un sorriso sincero, siamo tornati a uscire dal cinema con un senso di leggerezza. La pellicola, intitolata

Lo ammettiamo senza vergogna: era da un po’ di tempo che non uscivamo dal cinema con un sorriso ebete stampato in faccia. Succede con i “feel good movie”, i film che ti fanno stare bene. E L’Ultima missione: Project Hail Mary è uno di quelli. Quei film che ti fanno sorridere e subito dopo commuovere. Quelli che ti fanno affezionare anche a un pezzo di roccia e ti rimangono impressi per piccole cose come un pollice verso e un tizio che si gratta l’avambraccio. Un film che è tutto il contrario del suo titolo ostico e difficile da ricordare. È fantascienza essenziale, pura, diretta. E, come tutta la fantascienza così, tocca la natura dell’essere umano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

perch233 ci siamo innamorati de l8217ultima missione 8211 project hail mary
© Screenworld.it - Perché ci siamo innamorati de L’Ultima Missione – Project Hail Mary

Articoli correlati

‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, perché è un film imperdibile?Ryan Gosling, attore rivelazione ormai degli ultimi 10 anni, capace di spaziale dal dramma sentimentale al musical comedy, è il protagonista di...

L'ultima missione: Project Hail Mary, l'eroe solitario di Ryan Gosling ci ricorda quanto è preziosa la TerraRyan Gosling ci porta nello spazio con L'ultima missione: Project Hail Mary, un viaggio visivo mozzafiato dall'autore di The Martian e i registi di...

Il film di fantascienza che dovresti vedere

Video Il film di fantascienza che dovresti vedere

Tutti gli aggiornamenti su Ultima Missione

Argomenti discussi: Tutto quello che sappiamo su Rocky alieno Project Hail Mary.

ultima missione perché ci siamo innamoratiL'ultima missione - Project Hail Mary e la diplomazia del linguaggioL'ultima missione - Project Hail Mary è un film ricco di speranza, spiega Ryan Gosling alla stampa internazionale, ma anche un promemoria su ciò che gli uomini posso fare. Tra opportunità, confron ... movieplayer.it

ultima missione perché ci siamo innamoratiL'Ultima Missione: Project Hail Mary è il film di fantascienza che ci serve in questo momentoL'ultima missione: Project Hail Mary è il film che fa per voi, se cercate un racconto fantascientifico che sappia unire dentro di sé le diverse anime del genere, le sue diverse sfaccettature, ed ins ... today.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.