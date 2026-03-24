Dopo un periodo senza film che lasciassero un sorriso sincero, siamo tornati a uscire dal cinema con un senso di leggerezza. La pellicola, intitolata

Lo ammettiamo senza vergogna: era da un po’ di tempo che non uscivamo dal cinema con un sorriso ebete stampato in faccia. Succede con i “feel good movie”, i film che ti fanno stare bene. E L’Ultima missione: Project Hail Mary è uno di quelli. Quei film che ti fanno sorridere e subito dopo commuovere. Quelli che ti fanno affezionare anche a un pezzo di roccia e ti rimangono impressi per piccole cose come un pollice verso e un tizio che si gratta l’avambraccio. Un film che è tutto il contrario del suo titolo ostico e difficile da ricordare. È fantascienza essenziale, pura, diretta. E, come tutta la fantascienza così, tocca la natura dell’essere umano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché ci siamo innamorati de L’Ultima Missione – Project Hail Mary

Articoli correlati

‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, perché è un film imperdibile?Ryan Gosling, attore rivelazione ormai degli ultimi 10 anni, capace di spaziale dal dramma sentimentale al musical comedy, è il protagonista di...

L'ultima missione: Project Hail Mary, l'eroe solitario di Ryan Gosling ci ricorda quanto è preziosa la TerraRyan Gosling ci porta nello spazio con L'ultima missione: Project Hail Mary, un viaggio visivo mozzafiato dall'autore di The Martian e i registi di...

Il film di fantascienza che dovresti vedere

Tutti gli aggiornamenti su Ultima Missione

Argomenti discussi: Tutto quello che sappiamo su Rocky alieno Project Hail Mary.

L'ultima missione - Project Hail Mary e la diplomazia del linguaggioL'ultima missione - Project Hail Mary è un film ricco di speranza, spiega Ryan Gosling alla stampa internazionale, ma anche un promemoria su ciò che gli uomini posso fare. Tra opportunità, confron ... movieplayer.it

L'Ultima Missione: Project Hail Mary è il film di fantascienza che ci serve in questo momentoL'ultima missione: Project Hail Mary è il film che fa per voi, se cercate un racconto fantascientifico che sappia unire dentro di sé le diverse anime del genere, le sue diverse sfaccettature, ed ins ... today.it