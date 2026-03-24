Perché Arezzo non ha più piazze?

Nel centro storico di Arezzo, le piazze rappresentano spazi di grande rilevanza, simbolo di tradizione e vita cittadina. Recentemente, alcune di queste aree sono state oggetto di interventi di ristrutturazione o chiusure temporanee, portando a una diminuzione delle piazze accessibili al pubblico. Questa trasformazione ha suscitato attenzione tra cittadini e visitatori, interessati alle modifiche che riguardano i principali punti di ritrovo della città.

Nel centro storico di Arezzo le piazze sono molto più che semplici spazi urbani: sono il cuore pulsante della città. Piazza Grande, Piazza Sant’Agostino, Piazza San Francesco non sono solo luoghi di passaggio, ma veri e propri condensatori sociali, dove la comunità si incontra quotidianamente Eppure, uscendo dal centro storico, questa dimensione si dissolve. Nei quartieri periferici le piazze sono poche, e quelle esistenti raramente riescono a svolgere la stessa funzione. Spesso appaiono come “non luoghi”: spazi anonimi, non progettati per favorire l’incontro, privi di una vera identità e, proprio per questo, poco vissuti. Alcuni esempi sono sotto gli occhi di tutti: Piazza Saione, Piazza Zucchi, Piazza Giotto, Piazza San Donato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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