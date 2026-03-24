per tentato omicidio ventiduenne viareggino arrestato dai carabinieri

E’ accusato di tentato omicidio un ragazzo di 22 anni residente a Viareggio che nella notte fra domenica e lunedì è rimasto coinvolto in una violenta rissa scoppiata in una cittadina dell’hinterland di Napoli. Per molti residenti del centro di Caivano è stata una notte da incubo. Con una ventina di giovani coinvolti nella maxi rissa, quattro dei quali finiti all’ospedale in gravi condizioni. Due per le botte ricevute. E due per le coltellate. I carabinieri che sono intervenuti sul posto hanno identificato il 22enne viareggino, considerato il responsabile delle coltellate inflitte a due coetanei. La rissa è scoppiata attorno alle 2 di notte in corso Umberto I, proprio nel centro di Caivano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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