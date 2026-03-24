per ora le date sono solo per parigi

D opo il suo ritorno in cima alla Torre Eiffel per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2024, Celine Dion è pronta a tornare a esibirsi con una serie di concerti alla Défense Arena di Parigi. Una notizia lanciata domenica dalla stampa canadese e che ieri ha trovato conferma sul sito di Variety e con un post Instagram. Un messaggio in cui la cantante ha postato una serie di vecchie foto di lei nella Ville Lumière. Ecco i dettagli su questo attesissimo comeback. «Céline Dion è cool!», il debutto della cantante su TikTok X Leggi anche › Céline Dion racconta la sua malattia neurologica: «Gli spasmi mi hanno rotto le costole» Celine Dion torna in concerto a La Défense Arena di Parigi: la notizia su LaPresse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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