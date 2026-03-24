Invito all’Opera. La divina Patty Pravo si materializza domani pomeriggio alle 18 nella cornice museale delle Gallerie d’Italia, in Piazza della Scala, per mezz’ora di faccia a faccia con un intervistatore d’eccezione quale Giovanni Caccamo, autore del brano che l’ha riportata in gara a Sanremo per l’undicesima volta e art director del concept grafico dell’ultimo album “ Opera ”, appunto, in cui trovano posto canzoni pure di Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, Marianne Mirage e Andrea Bonomo, Federico Dragogna dei Ministri, Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, Cristina Donà e Saverio Lanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per la "divina". Patty Bravo faccia a faccia con Caccamo

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