Il governo di Giorgia Meloni affronta un momento complicato dopo la sconfitta nel referendum. La consultazione referendaria si è conclusa con un risultato negativo, segnando un passo negativo per l'esecutivo. La vittoria degli oppositori ha portato a riflettere sulle dinamiche politiche e sulla tenuta del sostegno di cui gode attualmente la maggioranza di governo.

Giorgia Meloni aveva davanti una sfida politica cruciale. Gli italiani le hanno inflitto una sconfitta bruciante. Lunedì 23 marzo, gli oppositori della riforma della magistratura voluta dal governo di questa dirigente della destra radicale proveniente dall’area neofascista hanno ottenuto una netta vittoria in un referendum costituzionale decisivo per il futuro della legislatura, che si è distinta finora per un’eccezionale stabilità. Il no ha raccolto il 53,7 per cento dei voti e la partecipazione è stata alta, vicina al 60 per cento, superiore di nove punti a quella registrata nell’ultimo referendum costituzionale, nel 2020. La strategia di... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Per il governo di Giorgia Meloni comincia un periodo difficile

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