Per celebrare i dieci anni della gara di metal detector arriva il fotografo documentarista Ottavio Giannella

In occasione del decimo anniversario del Garrett Contest, la principale competizione europea di metal detecting, è stato scelto il fotografo documentarista Ottavio Giannella per realizzare un progetto speciale. La manifestazione si tiene ogni anno e richiama partecipanti da diverse nazioni. La presenza di Giannella mira a catturare con immagini significative questa ricorrenza e l’atmosfera che la circonda.

Domenica 26 aprile sarà il fotografo documentarista con pubblicazioni su National Geographic a raccontare con i suoi scatti i momenti più intensi e spettacolari della manifestazione Il Garrett Contest, la più importante gara europea dedicata al metal-detecting, sceglie un grande interprete della fotografia per celebrare la sua edizione più simbolica. In occasione del decennale, in programma domenica 26 aprile 2026 sulla spiaggia di Cesenatico, davanti a piazza Andrea Costa e sotto il Grattacielo, sarà infatti Ottavio Giannella a immortalare i passaggi più emozionanti della manifestazione. “Il suo sguardo, capace di unire forza narrativa,... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Per celebrare i dieci anni della gara di metal detector arriva il fotografo documentarista Ottavio Giannella Articoli correlati Coltelli a scuola, la stretta di Piantedosi: "Arriva il metal-detector"Matteo Piantedosi, ospite nella serata di martedì 27 gennaio di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, ha annunciato una imminente stretta sui... Scuola, Salvini: “Metal detector? Richiesta arriva da presidi, controlli servono”Home > Politica > Scuola, Salvini: “Metal detector? Richiesta arriva da presidi, controlli servono” Il metal detector nelle scuole? “Chiedetelo agli...