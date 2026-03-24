People Places & Things con Anna Ferzetti al Verdi

Giù la maschera: Anna Ferzetti incontra il pubblico al Teatro Verdi di Salerno. Sarà Anna Ferzetti la protagonista del nuovo appuntamento di Giù la maschera. L’incontro si terrà venerdì 27 marzo alle 18.30 nel foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L’attrice incontrerà il pubblico e la stampa insieme al cast di People, Places & Things. Durante l’incontro verranno approfonditi temi, personaggi e processi creativi dello spettacolo, in scena a Salerno fino a domenica 28 marzo. A condurre l’incontro sarà il giornalista Peppe Iannicelli. L’ingresso è libero. Uno spettacolo che scava nelle fragilità del presente. People, Places & Things è un testo di Duncan Macmillan, proposto nella traduzione italiana di Monica Capuani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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