Il mercato dell'Inter sta suscitando molte critiche, in particolare per gli acquisti di Luis Henrique e Diouf, i cui motivi non sono ancora chiari. La gestione finanziaria e le decisioni della proprietà sembrano influenzare le operazioni di mercato, rendendo difficile il lavoro del direttore sportivo. Tra le figure coinvolte, Cristian Chivu viene indicato come il principale responsabile di una crisi che interessa la società nerazzurra.

Ancora oggi non si spiegano gli acquisti di Luis Henrique e Diouf. Ma i paletti della proprietà complicano il lavoro del Ds Sia chiaro, il principale responsabile della crisi (parola insopportabile ma che ben sintetizza il tutto) dell’ Inter è Cristian Chivu. Una crisi tecnica e mentale, forse figlia dell’ inesperienza del tecnico romeno, che solitamente emerge nei momenti peggiori, oltre che dell’uscita dalla Champions. Certe figuracce, vedi quella col Bodo Glimt, possono lasciare il segno, specie su un gruppo già reduce da sconfitte atroci. Ma se vogliamo fare un’analisi più completa della situazione dell’Inter, di cosa è andato e soprattutto non è andato, ecco che non si può lasciare fuori il mercato condotto da Ausilio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Peggio di Chivu il mercato di Ausilio (e Oaktree)

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