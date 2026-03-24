Paura per Micol Olivieri il figlio Samuel quasi investito davanti casa | Mi si è gelato il sangue
Micol Olivieri racconta sui social i momenti di panico vissuti nelle scorse ore. Un’auto a forte velocità avrebbe sfiorato suo figlio proprio sull'uscio della loro abitazione, la denuncia: “Corrono come pazzi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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