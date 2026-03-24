Ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico in corso a Praga, si svolge la competizione femminile con diverse atlete in corsa per il titolo. Tra le favorite c’è una pattinatrice nota per la sua esperienza, mentre altre concorrenti si contendono posizioni di rilievo. La gara si svolge sull’impianto dell’O2 Arena e si conclude questa settimana.

Una grande favorita e tante pretendenti. Non mancheranno gli spunti d’interesse nella gara femminile v alida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in scena questa settimana dal ghiaccio dell’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Non sarà della partita Alysa Liu, medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, fattore che rende automaticamente favoritissima Kaori Sakamoto, una delle grandi deluse dei Giochi, costretta ad accontentarsi del posto d’onore a causa di un programma libero contrassegnato da alcune sbavature di troppo. La nipponica sarà senza ombra di dubbio la grade protagonista dell’intera competizione, anche perché si tratterà di fatto dell’ultima gara di una carriera straordinaria, a cui è mancata effettivamente solo la gioia più grande olimpica per arricchire un palmarés da leggenda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Sakamoto prepara la “last dance” ai Mondiali. Gutmann può fare bene

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