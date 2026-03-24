Saranno nove gli atleti azzurri al via dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, ultimo grande evento internazionale della stagione in programma da mercoledì 25 a domenica 29 marzo sul ghiaccio della O2 Arena di Praga. La rassegna iridata post-olimpica vede come da tradizione una lunga serie di assenze pesanti nel campo partenti, e l’Italia non fa eccezione in tal senso. Rispetto ai Giochi di Milano Cortina la Nazionale italiana dovrà infatti fare a meno dei danzatori Charlene GuignardMarco Fabbri e delle migliori due coppie d’artistico Sara ContiNiccolò Macii e Rebecca GhilardiFilippo Ambrosini, ma anche di una pedina fondamentale per la conquista del bronzo a cinque cerchi nel Team Event di Assago come Matteo Rizzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026. Diverse assenze di peso, c’è Daniel Grassl

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