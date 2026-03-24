Party dell' imprenditore friulano con cocaina ed eroina indagate le ragazze presenti

Un uomo di 51 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, è stato dimesso ieri dal reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello dopo essere stato trovato in fin di vita a causa di un cocktail di droghe pesanti. L’incidente è avvenuto durante un presunto festino in un B&B della provincia di Conegliano, mentre sono sotto indagine anche alcune delle ragazze presenti al momento.

È stato dimesso ieri, 23 marzo, dal Ca’ Foncello e dichiarato ufficialmente fuori pericolo il 51enne di Lignano che sabato scorso era stato ridotto in fin di vita da un cocktail di droghe pesanti durante un presunto festino avvenuto in una stanza di un B&B del coneglianese. Con il miglioramento delle sue condizioni, l'inchiesta della Procura di Treviso potrebbe arrivare a un punto di svolta: il fascicolo, che vede due donne indagate per spaccio di stupefacenti e lesioni come conseguenza di altro reato ma l'audizione davanti agli investigatori del 51enne imprenditore di Lignano Sabbiadoro potrebbe stabilire chi abbia materialmente introdotto lo “speedball” (mix di cocaina ed eroina) nella stanza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Scampia, droga nascosta in un calzino tra i rifiuti: arrestati pusher con cocaina ed eroinaBlitz antidroga della Polizia di Stato a Scampia: due 45enni napoletani sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze... Spaccio al Pionta: arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in boccaProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nell’area del parco del Pionta.