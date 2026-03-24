Partecipare all’energia condivisa

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) stanno influenzando il modo in cui l'energia viene prodotta e consumata nel paese. Questi gruppi coinvolgono cittadini e imprese che condividono risorse per generare energia da fonti rinnovabili. La normativa italiana ha introdotto disposizioni specifiche per regolamentare questa forma di produzione e distribuzione di energia, con l'obiettivo di favorire la partecipazione collettiva.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) stanno cambiando il modo di produrre e usare energia in Italia. Si tratta di gruppi di cittadini, imprese ed enti pubblici che producono energia rinnovabile, come il sole o il vento, e la condividono sul territorio, trasformandola in un bene comune. Non è solo questione di installare pannelli o turbine: le CER creano un’economia circolare dell’energia, con vantaggi economici, ambientali e sociali che restano locali. Chiunque può aderire, a condizione che l’obiettivo sia il beneficio collettivo, non il profitto, e che tutti siano connessi alla stessa rete elettrica locale. Possono partecipare famiglie, condomìni, piccole imprese, enti pubblici, scuole, ospedali e associazioni senza scopo di lucro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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