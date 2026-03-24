Parte da Pisa il progetto Toscana con il Cavallo per un nuovo turismo

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 23 marzo 20226 - Il sistema agricolo italiano affronta la sfida di rigenerare valore economico e sociale nei territori per contrastare lo spopolamento e intercettare nuove domande di mercato orientate alla sostenibilità e all'autenticità. In questo scenario domani, martedì 24 marzo, alle 16, nell’Auditorium “R. Ricci” della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest a Pisa, si terrà l’evento “Horse Green Day”. L'appuntamento segna il lancio ufficiale e la prima tappa del progetto “Toscana con il Cavallo”, declinazione regionale del programma nazionale “Italia con il Cavallo”, che propone un modello integrato dove l'animale diventa ambasciatore di un’economia rurale innovativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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