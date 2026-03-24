Parona ritrova la sua voce | un concerto inaugurale celebra il restauro dell’organo storico

A Parona si è tenuto un concerto inaugurale per celebrare il restauro dell’organo storico. L’evento ha richiamato l’attenzione della comunità e degli appassionati, offrendo l’opportunità di ascoltare nuovamente uno strumento musicale che rappresenta un pezzo importante della memoria locale. L’organo, che era stato restaurato, è stato protagonista di questa serata, segnando il ritorno di un elemento simbolico per il territorio.

Ci sono beni che, anche quando tacciono, continuano a parlare. Custodiscono la memoria di un luogo, ne attraversano la storia, accompagnano la vita di una comunità. È il caso dell’organo storico della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli di Parona, che domenica 29 marzo alle ore 17 tornerà finalmente a risuonare nello spazio per cui era nato, al centro di un concerto inaugurale a ingresso gratuito che segna il momento più intenso della sua restituzione alla comunità. L’appuntamento rappresenta il compimento di un lungo percorso di recupero e valorizzazione sostenuto da Fondazione Cariverona, che ha reso possibile il ritorno alla vita di uno strumento di grande valore storico, artistico e identitario. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Cercasi fondi per il restauro dell’organo di Santa Maria del FonteCARAVAGGIO Al via a Caravaggio la campagna di raccolta fondi "6000 note per il santuario. Concerto per l'inaugurazione dell'organo restaurato della chiesa di SabbioneraIl professor Vinicio Galasso, storico latisanese, in Storia e Arte del Septinatium di Latisana da voce narrante di secoli e vicissitudini della sua...