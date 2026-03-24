parlare di dolori pelvici cronici tra donne che ne soffrono

I gruppi GASP si riuniscono per condividere le esperienze di chi soffre di malattie comuni ma poco riconosciute, come endometriosi e vulvodinia Una volta al mese, nel fine settimana, una quindicina di donne si ritrova nella palestra della Casa delle Donne di Milano, una stanza piena di tappetini e cuscini nel centro della città. Si vota il tema del giorno e poi se ne parla per un’ora, anche due. Alcune hanno compiuto da poco vent’anni, altre ne hanno più di quaranta. Sono lì perché hanno tutte una cosa in comune: una diagnosi di dolore pelvico cronico, come vulvodinia, neuropatia del pudendo o endometriosi. Il gruppo di mutuo aiuto a cui... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 25 marzo alle ore 21:00 presso la Casa della Psicologia di Milano. Sarò con Valentina Di Mattei (Presidente Ordine Psicologi Lombardia) e Domenico Letterio (Psicoanalista, Coordinatore Jonas Milano) per parlare di P facebook

Ancora a parlare di voto tecnico Questo è un voto politico #referendum x.com