Per approfondire meglio il tema sulle truffe telefoniche abbiamo intervistato chi si occupa di questo problema. Un operatore di call center, che lavora per l’interesse del consumatore (e sostiene di avere difficoltà ad esercitare il suo compito a causa delle truffe telefoniche) e un poliziotto. All’operatore di call center abbiamo chiesto: Le piace questo mestiere? "Sì specialmente per le colleghe e l’ambiente". Quali sono gli aspetti positivi? "L’orario, perché si adatta alle mie esigenze". E gli aspetti negativi? "Non tutti sono disposti ad ascoltarti per colpa dei call center molesti e quindi abbiamo meno possibilità di fare il nostro lavoro che consiste nell’aiutare le persone a risparmiare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parlano un operatore di call center e un poliziotto

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