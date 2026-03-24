parlamento europeo folta delegazione centese

"Un’importante occasione di formazione per gli oltre 150 studenti partecipanti, che attraverso il confronto, il dibattito e il lavoro di squadra hanno potuto approfondire temi di rilevanza europea e sviluppare competenze di argomentazione, cooperazione e partecipazione democratica". Questo è stata la XXIII Sessione Regionale Emilia-Romagna e Toscana del MEP (Model European Parliament, simulazione del parlamento europeo, ndr) conclusasi lo scorso venerdì 13 marzo. La sessione, svoltasi tra Ferrara e Bologna, ha visto la partecipazione di delegati provenienti dalle classi terze, affiancati dai presidenti di commissione e dai membri dello staff organizzativo, con la coordinazione della referente regionale Beatrice Mezzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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