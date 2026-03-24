Paradossi nella Riace di Mimmo Lucano stravince il Sì | aveva a detto di votare No solo per dispetto al governo

A Riace, il voto per il referendum ha portato alla vittoria del Sì, nonostante il sindaco e figura simbolo dell’accoglienza abbia invitato a votare No per dispetto al governo. La località, nota come la patria di Mimmo Lucano, si trova in provincia di Reggio Calabria e il risultato elettorale ha sorpreso, considerando la figura pubblica che rappresenta.

Il paradosso. A Riace, la patria di Mimmo Lucano, vince il Sì al referendum. L’europarlamentare simbolo dell’accoglienza non deve avere lasciato un buon ricordo nel suo comune in provincia di Reggio Calabria. Così tra le chicche che ci regala Eligendo troviamo il dato che non ti aspetti. Nel comune dell’ex sindaco che fu indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ora europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, vince il Sì con il 55% degli elettori. Soltanto il 44,9% dei votati dice no al cambiamento voluto dal governo. Nella patria di Lucano il Sì vince con il 55%. Un flop per la sinistra che certamente non si aspettava un risultato così in quella che, da sempre, ritiene un’inespugnabile roccaforte: patria dell’immigrazionismo più spinto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paradossi, nella Riace di Mimmo Lucano stravince il Sì: aveva a detto di votare No solo per dispetto al governo Articoli correlati Il tormento di Mimmo Lucano: “Vittima dei giudici ma voto No per dispetto alla destra”Il paladino della sinistra in una intervista ammette che non voterà il provvedimento ma contro il governo Meloni. “Siamo noi la controparte del governo, il gemellaggio con Gaza non è una minaccia ma un ponte contro la barbarie”: Lucano riunisce Riace in assemblea e scrive a Mattarella“I cuori dei popoli di Riace e Gaza battono all’unisono e allo stesso ritmo di tutti i popoli che soffrono sulla terra e che chiedono pace, giustizia... Altri aggiornamenti su Paradossi nella Riace di Mimmo Lucano... Giustizia, nella Riace di Mimmo Lucano stravince il SìIl dato sul referendum che non ti aspetti stavolta arriva da Riace, il comune del sindaco ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Mimmo ... iltempo.it Mimmo Lucano dichiarato decaduto: non sarà più sindaco di Riace/ Abusò dei suoi poteri per l’accoglienzaIl sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato dichiarato decaduto dal tribunale di Locri: applicata la Legge Severino per la condanna per falso in atto pubblico È stata depositata nella giornata di oggi la ... ilsussidiario.net