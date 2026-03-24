Papa Leone nel Principato di Monaco Arcivescovo | tante povertà nascoste

Sabato 28 marzo, Papa Leone visiterà il Principato di Monaco in un viaggio apostolico. L’arcivescovo locale ha parlato delle aspettative della Chiesa e ha sottolineato la presenza di molte povertà nascoste nella regione. La visita, attesa da tempo, include incontri ufficiali e momenti di preghiera. La Chiesa locale si prepara ad accogliere il Papa con una cerimonia pubblica e incontri con le autorità.

Nell’imminenza, sabato 28 marzo, del Viaggio apostolico di Papa Leone nel Principato di Monaco, l’arcivescovo Dominique-Marie David, racconta le attese e le aspettative della Chiesa locale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone nel Principato di Monaco. Arcivescovo: tante povertà nascoste Articoli correlati Papa Leone, 28 marzo nel Principato di Monaco. Primo PonteficePubblicato oggi il programma ufficiale del viaggio apostolico di Papa Leone nel Principato di Monaco previsto il 28 marzo prossimo. Leone XIV, storico viaggio nel Principato di Monaco. Sarà il primo Papa a visitarloCon l’arrivo della primavera, Leone XIV ha deciso di uscire dal «letargo giubilare e post-giubilare». Papa Leone nel Principato di Monaco. Arcivescovo: tante povertà nascoste Tutti gli aggiornamenti su Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone, una giornata nel Principato di Monaco. A Luglio sarà a Lampedusa; Aperto il sito per la Visita del Papa nel Principato di Monaco; Papa Leone XIV, il viaggio nel Principato di Monaco; Alberto di Monaco, 68 anni in famiglia (aspettando l'arrivo di papa Leone XIV nel Principato). Papa al Principato di Monaco. Abbé Vernard: Unica chiesa al mondo dove miliardari e domestici siedono allo stesso bancoE’ forse l’unica arcidiocesi nel mondo in cui sui banchi delle Chiese miliardari e domestici possono sedere l'uno a fianco all'altro e condividere insieme la stessa fede e la comune preghiera. Così l’ ... agensir.it Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco. Il programmaClou del viaggio la Santa Messa nello Stadio Louis II, alle 15,30, per poi il congedo ufficiale alle 17,35 presso l'eliporto di Monaco. Alle 17,45 la partenza, sempre in elicottero, per lontano ... acistampa.com ll priore di #Taizé, frère Matthew, dopo l'udienza con Papa Leone XIV, riflette sul valore dell'unità in un mondo pieno di divisioni e sulle sfide che devono affrontare i giovani: "Il pericolo più grande in Occidente oggi è l’indifferenza". x.com Tele Dehon. . Nel cuore del Principato di Monaco si nascondono solitudini, fragilità e una profonda crisi di senso. A pochi giorni dal viaggio di Papa Leone XIV, l'arcivescovo Dominique-Marie David, in un'intervista ai media vaticani, invita a guardare oltre il clic - facebook.com facebook