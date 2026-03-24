Paonessa si racconta | Idolo Ronaldo ma è Mandzukic ad avermi fatto innamorare della Juventus Obiettivo? Scudetto e Nazionale Le parole dell’attaccante

L’attaccante ha parlato ai canali ufficiali della FIGC, condividendo alcuni dettagli sulla propria carriera. Ha dichiarato di essere un grande fan di Ronaldo, ma ha ammesso che Mandzukic è stato colui che gli ha fatto innamorare della Juventus. Ha inoltre parlato dei suoi obiettivi, che includono la conquista dello scudetto e la convocazione in nazionale.

di Fabio Zaccaria Paonessa ai canali ufficiali della Figc: storia, idoli ed esempi in campo e prossimi obiettivi da raggiungere. Ecco le dichiarazioni del bomber classe 2009 della Juventus Under 17 di Grauso. Con il campionato Under 17 in pausa vista la sosta dedicata alle nazionali, un grande assente fra le convocazioni del ct Franceschini, visti i numeri importanti in questa stagione, è senza dubbio Riccardo Paonessa. Il bomber della Juventus Under 17 guidata da mister Grauso, in vetta alla classifica del girone A da imbattuta. L’attaccante bianconero, intervistato ai canali ufficiali della Figc per la sezione Settore Giovanile, ha affrontato diverse tematiche legate a doppio filo col mondo Juventus: dal suo amore per i colori bianconeri ai prossimi obiettivi nel mirino, passando per idoli e modelli da cui ha preso ispirazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paonessa si racconta: «Idolo Ronaldo ma è Mandzukic ad avermi fatto innamorare della Juventus. Obiettivo? Scudetto e Nazionale». Le parole dell’attaccante Articoli correlati Napoli, Hojlund non si nasconde! Le parole dell’attaccante emozionano i tifosiArrivato a Napoli a fine mercato, per sostituire Lukaku dopo l’infortunio, Rasmus Hojlund si è preso le chiavi dell’attacco azzurro. Benzema Juventus, le parole di Thuram infiammano i tifosi bianconeri: cosa ha detto il centrocampista e la verità sul possibile arrivo dell’attaccante transalpinoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...