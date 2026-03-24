Paoli Francesca Fialdini | La mia università dei sentimenti

Francesca Fialdini ha condiviso un’immagine accompagnata da parole che la descrivono come un punto di riferimento emotivo e musicale nella sua vita, definendolo il suo gigante, cantautore del cuore, ninna nanna e università dei sentimenti. La foto è stata scattata da Assunta Servello e pubblicata a Roma. La descrizione suggerisce un legame profondo con una figura o un’opera che ha avuto un ruolo significativo nei suoi sentimenti.

foto di Assunta Servello ROMA - "Il mio gigante. Il mio cantautore del cuore. La mia ninna nanna. La mia università dei sentimenti". Così la conduttrice televisiva Francesca Fialdini ha voluto ricordare sui suoi canali social Gino Paoli, morto oggi all'età di 91 anni. Purtroppo il grande cantautore non c'è più: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha dichiarato la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Paoli, Francesca Fialdini: “La mia università dei sentimenti” Articoli correlati Leggi anche: Francesca Fialdini a Canzonissima, la proposta di Milly Carlucci in diretta tv Leggi anche: Amori tossici L’impegno di Francesca Fialdini Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesca Fialdini Temi più discussi: Milly Carlucci a Francesca Fialdini, 'ti voglio tra i magnifici sette di Canzonissima'; Francesca Fialdini a Canzonissima: Grande intuizione, non smetto più di cantare. E Pardo svela: Meglio che ballare; Da noi... a ruota libera, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 15 marzo; Francesca Fialdini a Canzonissima, la proposta di Milly Carlucci in diretta tv. Francesca Fialdini guida Da Noi a Ruota Libera anticipazioni e ospitiDa noi… a Ruota Libera del 22 marzo 2026: ospiti e temi Chi: la conduttrice Francesca Fialdini guida il talk di Rai1 Da noi… a Ruota Libera con ospi ... assodigitale.it Premio Margherita Hack: Francesca Fialdini premiata alla Biennale di MilanoL’evento ha avuto luogo nello storico Palazzo Stampa di Soncino, suggestiva cornice che ha ospitato la consegna del riconoscimento alla giornalista Francesca Fialdini. corrierenazionale.it Francesca Fialdini negli anni ha dimostrato eleganza, sensibilità e una conduzione sempre molto pulita. Non è mai sopra le righe, ma riesce comunque ad arrivare al pubblico con naturalezza. “Domenica In” è un programma importante, con una storia forte e - facebook.com facebook Senza il cast di contorno, se non negli ultimi minuti, #DomenicaIn di Mara Venier (22% -19%-17%) batte le soap e registra il proprio record di stagione, esclusa la puntata sanremese. #DaNoiARuotaLibera di Francesca Fialdini sale al 16%. La ruota gira, ecco x.com