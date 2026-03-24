Paoli Francesca Fialdini | La mia università dei sentimenti

Da lopinionista.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini ha condiviso un’immagine accompagnata da parole che la descrivono come un punto di riferimento emotivo e musicale nella sua vita, definendolo il suo gigante, cantautore del cuore, ninna nanna e università dei sentimenti. La foto è stata scattata da Assunta Servello e pubblicata a Roma. La descrizione suggerisce un legame profondo con una figura o un’opera che ha avuto un ruolo significativo nei suoi sentimenti.

foto di Assunta Servello ROMA - "Il mio gigante. Il mio cantautore del cuore. La mia ninna nanna. La mia università dei sentimenti". Così la conduttrice televisiva Francesca Fialdini ha voluto ricordare sui suoi canali social Gino Paoli, morto oggi all'età di 91 anni. Purtroppo il grande cantautore non c'è più: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha dichiarato la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Paoli, Francesca Fialdini: “La mia università dei sentimenti”

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