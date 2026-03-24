Paola Maugeri | Ho 58 anni e un compagno di 41 mai fatto botox per sentirmi desiderabile

Una cantante italiana di 58 anni ha condiviso su Instagram di non aver mai ricorso al botox per sentirsi desiderabile. Nel post, ha commentato che è triste che alcune donne considerino necessario eliminare i segni del tempo per mantenere il fascino. La stessa ha aggiunto di avere un compagno di 41 anni.

"Trovo triste che una donna, per sentirsi ancora desiderabile, debba pensare di cancellare ogni traccia del tempo dal proprio volto" ha scritto su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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