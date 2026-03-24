Paola Gemmi confermata alla guida di Federsolidarietà

Federsolidarietà Piacenza ha confermato Paola Gemmi alla presidenza provinciale nel prossimo mandato di quattro anni. L’elezione per acclamazione è avvenuta nei giorni scorsi al termine dell’assemblea provinciale che raccoglie le cooperative sociali aderenti a Confcooperative attive sul nostro territorio in svariati settori: educazione, assistenza e cura alle persone, ristorazione, cultura, manutenzione e tutela dell’ambiente. L’assemblea, tenutasi nello spazio Too, è stata aperta dal presidente provinciale di Confcooperative Daniel Negri, che ha sottolineato il fondamentale apporto di Federsolidarietà nell’importante confronto a livello... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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