Pallanuoto Brescia sconfitto in Grecia nei quarti di Champions League

Nel torneo di pallanuoto maschile Champions League 2025-2026, il Brescia ha subito la seconda sconfitta consecutiva. Nella seconda giornata della fase a gironi, la squadra lombarda è stata battuta in trasferta dall’Olympiacos con il punteggio di 14-11, nella partita che si è disputata al Piero in Grecia.

Incappa nella seconda sconfitta consecutiva il Brescia, impegnato nei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella seconda giornata della fase a gironi i lombardi cadono in trasferta, battuti al Piero, in Grecia, dall’Olympiacos, che si impone per 14-11. Nel primo quarto si assiste ad un doppio botta e risposta, con l’equilibrio che non si spezza, e si chiude sullo score di 2-2. Nella seconda frazione, invece, arriva il break che spacca la gara, con gli ellenici che calano un poker di reti consecutive ed arrivano così a metà gara sul 7-4. Il Brescia prova a ricucire, ed accorcia nel terzo parziale, portandosi a -2 sul 10-8 all’ultimo intervallo, e nell’ ultimo quarto trova anche il -1 in avvio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Brescia sconfitto in Grecia nei quarti di Champions League Articoli correlati Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono in Champions League: potrebbero sfidarsi ai quartiGirone C VPK Primorac Kotor-FTC Telekom Waterpolo 15-25AN Brescia Team-CSM Oradea 17-13Classifica: FTC Telekom Waterpolo 16, AN Brescia Team 14, CSM... Pallanuoto, esordio amaro per il Brescia nei quarti di Champions: sconfitta interna col BarcelonetaSi apre con una battuta d’arresto il cammino del Brescia nei gironi dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i... Contenuti utili per approfondire Champions League Pallanuoto Champions League 2026: Brescia-Olympiacos e Pro Recco-Mladost su Sky e NOWSeconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: martedì 24 marzo l'AN Brescia sfida l'Olympiacos, mercoledì 25 la Pro Recco affr ... sportface.it Champions. Martedì Brescia in Grecia, mercoledì Recco-MladostSi gioca tra martedì 24 e mercoledì 25 la seconda giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Champions League maschile. Nel girone A trasferta delicata per l'AN Brescia Team di Sandro Bov ... federnuoto.it