Tempo di lettura: 2 minuti Si avvicina Palermo – Avellino, in programma la domenica di Pasqua alle ore 19:30 allo stadio “Renzo Barbera”, ma prima ancora del fischio d’inizio arrivano indicazioni importanti sul piano della sicurezza. L’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti classificato la sfida della “Favorita” tra quelle con profili di rischio, introducendo una serie di misure organizzative mirate a garantire ordine pubblico e gestione dei flussi. Per quanto riguarda i tifosi biancoverdi, viene confermata una limitazione significativa: accesso al settore ospiti consentito esclusivamente ai possessori della Fidelity Card dell’ US Avellino 1912. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palermo-Avellino, stretta sui biglietti: solo fidelizzati nel settore ospiti

Articoli correlati

Leggi anche: Monza-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti

Leggi anche: Spezia-U. S. Avellino, al via la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Picco"

Tutto quello che riguarda Palermo Avellino stretta sui biglietti...

Scontri dopo la gara con il Palermo, ora arrivano i tre DaspoDopo la denuncia arrivano anche i Daspo per i tre tifosi biancoverdi che si sarebbero resi responsabili degli scontri avvenuti lo scorso 20 dicembre al termine della gara disputata allo stadio ... ilmattino.it

Incidenti post-gara tra Avellino e Palermo, emessi tre DaspoEmessi tre Daspo per gli incidenti dopo la partita tra Avellino e Palermo. Tre giovani i destinatari. La Divisione Anticrimine della Questura di Avellino, a seguito di indagini condotte dalla Digos e ... ilmattino.it