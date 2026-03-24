Palazzo Portanova un confronto a Ravagnese Battaglia | Disponibilità al confronto e all’ascolto del territorio

Da reggiotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravagnese si è svolto un incontro pubblico dedicato al futuro del palazzo del Cardinale Portanova, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, cittadini e membri di vari settori. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato la disponibilità al confronto e all’ascolto delle esigenze del territorio. Il dibattito ha visto una partecipazione numerosa e si sono scambiate diverse opinioni sul tema.

Sotto i riflettori il futuro della storica dimora. Istituzioni, cittadini e professionisti avviano un percorso condiviso di riqualificazione Un dibattito partecipato e ricco di spunti ha acceso i riflettori sul futuro del palazzo del Cardinale Portanova, al centro di un incontro pubblico che ha riunito istituzioni, cittadini e rappresentanti del mondo accademico e professionale. L’appuntamento, ospitato dalla parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, ha segnato un passaggio significativo verso un possibile progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio storico. Ad aprire i lavori è stato il parroco don Francesco Cuzzocrea, che ha evidenziato il forte interesse della comunità per il recupero del palazzo, sottolineando la carenza di luoghi dedicati all’incontro e alla crescita sociale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

palazzo portanova un confronto a ravagnese battaglia disponibilit224 al confronto e all8217ascolto del territorio
© Reggiotoday.it - Palazzo Portanova un confronto a Ravagnese, Battaglia: "Disponibilità al confronto e all’ascolto del territorio"

Articoli correlati

Ascolto, confronto e proposte per il futuro dell’agricoltura aretina: Cia Arezzo incontra il territorioArezzo, 13 gennaio 2026 – Ascolto, confronto e proposte per il futuro dell’agricoltura aretina.

Teatro San Carlo: Cisl Napoli e Fistel, centralità lavoro e disponibilità al confrontoTempo di lettura: 2 minuti“In merito agli ultimi sviluppi riguardanti la governance del Teatro di San Carlo, ribadiamo con chiarezza la posizione...

Una raccolta di contenuti su Palazzo Portanova

Temi più discussi: Reggio, Comitato di Quartiere Ravagnese: incontro sul futuro del Palazzo del Cardinale Portanova · ilreggino.it; futuro del Palazzo Portanova Archivi - Radio Touring 104; Incontro Pubblico per il Palazzo Cardinale Portanova; Ennesima ondata di maltempo e nuovo ciclone in Calabria, si allarga la conta dei danni.

palazzo portanova palazzo portanova un confrontoReggio, il sindaco f.f. Battaglia: Palazzo Portanova torni alla comunitàLa comunità di Ravagnese chiede il recupero di Palazzo Portanova. Il sindaco Domenico Battaglia: Siamo pronti al confronto per valorizzare il territorio ... citynow.it

palazzo portanova palazzo portanova un confrontoReggio Calabria, tutto pronto per l’incontro dedicato al futuro del Palazzo del Cardinale PortanovaIl Comitato di Quartiere Ravagnese, San Elia e Saracinello promuove un incontro pubblico dedicato al futuro del Palazzo del Cardinale Portanova, bene di grande valore storico e culturale per la città ... strettoweb.com

Digita per trovare news e video correlati.