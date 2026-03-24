Palazzo Portanova un confronto a Ravagnese Battaglia | Disponibilità al confronto e all’ascolto del territorio

A Ravagnese si è svolto un incontro pubblico dedicato al futuro del palazzo del Cardinale Portanova, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, cittadini e membri di vari settori. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato la disponibilità al confronto e all’ascolto delle esigenze del territorio. Il dibattito ha visto una partecipazione numerosa e si sono scambiate diverse opinioni sul tema.

Sotto i riflettori il futuro della storica dimora. Istituzioni, cittadini e professionisti avviano un percorso condiviso di riqualificazione Un dibattito partecipato e ricco di spunti ha acceso i riflettori sul futuro del palazzo del Cardinale Portanova, al centro di un incontro pubblico che ha riunito istituzioni, cittadini e rappresentanti del mondo accademico e professionale. L’appuntamento, ospitato dalla parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, ha segnato un passaggio significativo verso un possibile progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio storico. Ad aprire i lavori è stato il parroco don Francesco Cuzzocrea, che ha evidenziato il forte interesse della comunità per il recupero del palazzo, sottolineando la carenza di luoghi dedicati all’incontro e alla crescita sociale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Palazzo Portanova un confronto a Ravagnese, Battaglia: "Disponibilità al confronto e all’ascolto del territorio" Articoli correlati Ascolto, confronto e proposte per il futuro dell’agricoltura aretina: Cia Arezzo incontra il territorioArezzo, 13 gennaio 2026 – Ascolto, confronto e proposte per il futuro dell’agricoltura aretina. Teatro San Carlo: Cisl Napoli e Fistel, centralità lavoro e disponibilità al confrontoTempo di lettura: 2 minuti“In merito agli ultimi sviluppi riguardanti la governance del Teatro di San Carlo, ribadiamo con chiarezza la posizione... Una raccolta di contenuti su Palazzo Portanova Temi più discussi: Reggio, Comitato di Quartiere Ravagnese: incontro sul futuro del Palazzo del Cardinale Portanova · ilreggino.it; futuro del Palazzo Portanova Archivi - Radio Touring 104; Incontro Pubblico per il Palazzo Cardinale Portanova; Ennesima ondata di maltempo e nuovo ciclone in Calabria, si allarga la conta dei danni. Reggio, il sindaco f.f. Battaglia: Palazzo Portanova torni alla comunitàLa comunità di Ravagnese chiede il recupero di Palazzo Portanova. Il sindaco Domenico Battaglia: Siamo pronti al confronto per valorizzare il territorio ... citynow.it Reggio Calabria, tutto pronto per l’incontro dedicato al futuro del Palazzo del Cardinale PortanovaIl Comitato di Quartiere Ravagnese, San Elia e Saracinello promuove un incontro pubblico dedicato al futuro del Palazzo del Cardinale Portanova, bene di grande valore storico e culturale per la città ... strettoweb.com La comunità di Ravagnese chiede il recupero di Palazzo Portanova. Il sindaco Domenico Battaglia: "Siamo pronti al confronto per valorizzare il territorio" - facebook.com facebook