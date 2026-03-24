PalaGerundium di Casirate scelta la continuità | ok al project financing proposto dai gestori progetto da 900mila euro

Casirate. La giunta sceglie la continuità e, per il rilancio tramite project financing del PalaGerundium, punta sui gestori storici. Dopo il confronto tra due proposte, a convincere di più è stato infatti il progetto della Gerundium Srl, ritenuto in grado, attraverso una serie di interventi che in tutto sfiorano il milione di euro, di estendere l’utilizzo della tensotruttura anche nella stagione invernale. “Il progetto che ci ha convinto – spiega il sindaco Mario Donadoni – è quello che garantisce continuità negli eventi, l’installazione di vetrate apribili e riscaldamento modulare per consentire l’utilizzo della struttura tutto l’anno, e, al contempo, ci offre la possibilità di organizzare nuove manifestazioni che potrebbero essere calendarizzate a partire dal mese di marzo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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