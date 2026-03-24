Pakistan 15 anni fa l’omicidio del ministro cristiano Shahbaz Bhatti

Sono passati quindici anni dall’omicidio del ministro cristiano in Pakistan, Shahbaz Bhatti. La sua morte ha suscitato attenzione internazionale e ha segnato un episodio tragico nella lotta per i diritti delle minoranze religiose nel paese. Bhatti, all’epoca in carica, era conosciuto per il suo impegno a favore della giustizia e della libertà religiosa, e la sua uccisione ha rappresentato un momento cruciale per la società locale.

15 anni fa veniva assassinato Shahbaz Bhatti, giovane ministro pachistano, cristiano, che ha sacrificato la sua vita per la giustizia, l’uguaglianza e la libertà religiosa. Oggi giornata di riflessione alla Camera. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Pakistan, 15 anni fa l’omicidio del ministro cristiano Shahbaz Bhatti Articoli correlati Leggi anche: “Costruttori di pace – Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan”, convegno con Fontana Shabaz Bhatti, 15 anni dalla morteQuindici anni fa l’assassinio di Shahbaz Bhatti, che lasciò incompiuto il progetto di un Pakistan inclusivo. Pakistan, 15 anni fa l'omicidio del ministro cristiano Shahbaz Bhatti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Shahbaz Bhatti Temi più discussi: Costruttori di pace - Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan - Martedì alle 15.15 diretta webtv - Saluto di Fontana; Costruttori di pace - Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan - Martedì alle 15.15 diretta webtv - Saluto di Fontana; In Pakistan, dove aumenta la povertà, a causa dei numerosi conflitti nell'area, la Comunità distribuisce ai più poveri doni e cibi tradizionali per la fine del Ramadan; Costruttori di pace – Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan, convegno con Fontana. Costruttori di pace – Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan, convegno con FontanaROMA - Martedì 24 marzo, alle ore 15.15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno Costruttori di pace - Ricordare per ... lopinionista.it Quindici anni fa l'uccisione di Bhatti, un evento a Roma per ricordarloShahbaz Bhatti, ministro cristiano del Pakistan, venne ucciso il 2 marzo del 2011, quindici anni fa, per la sua posizione sui diritti delle minoranze. (ANSA) ... ansa.it Costruttori di pace - Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan ift.tt/0gUGfTD #evento #takethedate x.com "Costruttori di pace - Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan", convegno con Fontana https://www.lopinionista.it/costruttori-di-pace-ricordare-per-agire-shahbaz-bhatti-a-15-anni-dal-suo-martirio-in-pakistan-convegno-con-font - facebook.com facebook