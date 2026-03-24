Pagelle slalom femminile Lillehammer 2026 | Shiffrin stellare Aicher non molla Trocker brilla!

Il slalom femminile di Lillehammer 2026 ha visto Mikaela Shiffrin raggiungere 110 vittorie in Coppa del Mondo, un record che conferma la sua posizione di leader. Tra le altre atlete, Aicher non ha mollato, mentre Trocker si è distinta con una prestazione brillante. L’evento si è svolto martedì 24 marzo, con le atlete impegnate in una gara molto attesa e seguita dagli appassionati di sci alpino.

PAGELLE SLALOM HAFJELL. Martedì 24 marzo MIKAELA SHIFFRIN 110 e lode: 110 come le vittorie in Coppa del Mondo di questa immensa fuoriclasse. Non ha ancora vinto la sua sesta Sfera di Cristallo ma tant’è. Oggi domina l’ennesimo slalom della sua carriera e della sua stagione. La nativa di Vail fa il vuoto nella prima manche e si conferma nella seconda. Come al solito si prende il primo tratto di riposo e poi si scatena. Chiude con 1.32 sulla seconda. Impressionante. WENDY HOLDENER 8.5: centra un secondo posto di grande importanza nell’ultimo slalom della sua annata. La veterana elvetica chiude con le marce alte la sua stagione e si conferma una grande interprete dei pali stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle slalom femminile Lillehammer 2026: Shiffrin stellare, Aicher non molla, Trocker brilla! Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per chiudere i giochi contro AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia)... Una selezione di notizie su Pagelle slalom Temi più discussi: Pagelle slalom Are 2026: Shiffrin domina, ma Aicher che carattere! Brava Mondinelli; Lillehammer | Slalom femminile, 2ª Manche in Diretta Streaming | DAZN IT; Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma giganti e slalom, orari, tv, streaming; Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 14:23 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Quando parte Anna Trocker nella seconda manche dello slalom di Lillehammer: orario esatto, tv, streamingA partire dalle ore 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino, che a Lillehammer (Norvegia) assegnerà il successo ... oasport.it Juve Stabia: Le pagelle premiano il talento di Pierobon e la solidità di un centrocampo trascinato da Leone e Correia. Abate si gode il traguardo salvezza e guarda al futuro Leggi articolo completo https://magazinepragma.com/calcio/juvestabia/juve-stabia-le-p - facebook.com facebook