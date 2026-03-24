Pagelle gigante maschile Lillehammer 2026 | Pinheiro Braathen firma il sorpasso Odermatt crolla

Durante la gara di gigante maschile a Lillehammer 2026, Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto il massimo dei voti, sorprendendo con un finale rapidissimo che gli ha permesso di superare Marco Odermatt, che ha invece subito un calo nel corso della prova. La competizione ha visto un cambio di leadership nell’ultima fase, con il brasiliano che ha chiuso con il miglior tempo.

PAGELLE GIGANTE MASCHILE LILLEHAMMER 2026. Lucas Pinheiro Braathen 10 e lode: sembrava un’impresa impossibile togliere la coppa di gigante a Marco Odermatt ed invece il brasiliano ci è riuscito con un rush finale davvero incredibile. Una stagione fenomenale e storica, perchè dopo l’oro olimpico arriva anche la coppa di specialità. Domani andrà a caccia pure della coppa di slalom, ma anche in quel caso servirà una grande rimonta. Marco Odermatt 4: succede qualcosa di inaspettato nella prima manche, con lo svizzero che forse è arrivato cotto fisicamente e mentalmente a queste finali. Sbaglia subito dopo poche porte e poi preso dalla fretta di recuperare commette l’errore definitivo, spalancando le porte a Pinheiro Braathen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle gigante maschile Lillehammer 2026: Pinheiro Braathen firma il sorpasso. Odermatt crolla Articoli correlati LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen al comando, Odermatt fuoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen al comando, fuori OdermattCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. Tutti gli aggiornamenti su Pinheiro Braathen Temi più discussi: Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma giganti e slalom, orari, tv, streaming; Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming; Sci alpino, si annuncia una nuova sfida Italia-Svizzera nel superG delle Finali di Lillehammer. Pagelle gigante maschile Lillehammer 2026: Pinheiro Braathen firma il sorpasso. Odermatt crollaPAGELLE GIGANTE MASCHILE LILLEHAMMER 2026 Lucas Pinheiro Braathen 10 e lode: sembrava un'impresa impossibile togliere la coppa di gigante a Marco Odermatt ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince gara e Coppa, Odermatt costretto ad abdicareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 13.23 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del gigante ... oasport.it La coppetta del gigante scivola dalle mani di Marco Odermatt. Eliminato nella prima manche alle finali di Hafjell, il nidvaldese è stato superato in extremis dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore di giornata davanti all'altro svizzero, Loïc Meillard. Sces - facebook.com facebook Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell e si aggiundica così la coppa del mondo di specialità, regalando un altro pezzo di storia al Brasile #WinterSport #Alp x.com