Pagani parte ufficialmente la ZTL nel centro cittadino | ecco come funzionerà

A Pagani è entrata in funzione la Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino, con l’attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi nelle due aree designate. La decisione è stata resa operativa e il nuovo sistema è ora in funzione per monitorare e regolamentare il passaggio dei veicoli nelle zone interessate.

Articolata nelle due aree di Via De Vivo (ZTL1) e Via Marconi (ZTL2), la Ztl - sottolineano dal Comune - “rappresenta una scelta chiara e strutturale per migliorare la qualità della vita urbana” E' stata ufficialmente istituita ed attivata la Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino di Pagani, nelle due zone previste, con l’entrata in esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi. Articolata nelle due aree di Via De Vivo (ZTL1) e Via Marconi (ZTL2), la Ztl - sottolineano dal Comune - “rappresenta una scelta chiara e strutturale per migliorare la qualità della vita urbana”. Dopo un periodo di pre-esercizio della... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pagani, parte ufficialmente la ZTL nel centro cittadino: ecco come funzionerà Articoli correlati Pagani, via libera alla ZTL in via sperimentale: ecco come funzioneràLa Giunta Comunale di Pagani ha approvato questa mattina con apposita delibera l'attivazione in via sperimentale della Zona a Traffico Limitato (ZTL)... Udine pronta per la ZTL. Ecco come funzioneràIl Comune di Udine avvia una nuova fase nel percorso di regolamentazione del traffico nel cuore della città. Tutto quello che riguarda Pagani parte ufficialmente la ZTL nel... Temi più discussi: Una Ferrari FXX e due Pagani correranno per la prima volta in una competizione ufficiale... in Australia; Pagani, ZTL: varchi attivi e nuove regole per rider e sosta; Elezioni 2026: il Prefetto convoca i comizi a Salerno e provincia, riflettori su Pagani. Pagani: dal 28 marzo la Ztl nel centro cittadino entra ufficialmente in vigoreStampaCon deliberazione di Giunta Comunale del 23 marzo 2026 è stata ufficialmente istituita ed attivata la Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino nelle due zone previste, con l’entrata in eser ... salernonotizie.it Pagani, ZTL al via: finita la fase di prova, scattano le sanzioniL'amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco ha dato il via all’esercizio effettivo del sistema di controllo elettronico degli accessi. agro24.it Pagani: dal 28 marzo la Ztl nel centro cittadino entra ufficialmente in vigore - facebook.com facebook