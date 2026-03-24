Brutta sorpresa nella mattinata di martedì 24 marzo a Pagani, dove è stato messo a segno un furto ai danni dell’auto di Marco Cercola, fondatore dell’associazione “Autismo & Aba”. Il veicolo, parcheggiato sotto l’abitazione, è stato trovato completamente a soqquadro. Solo dopo aver aperto la vettura, il proprietario ha scoperto l’accaduto e verificato la sottrazione di diversi oggetti. Rubati anche materiali destinati ai ragazzi. Tra quanto portato via dai malviventi figurano il libretto di circolazione, effetti personali e un paio di occhiali. Ma il furto ha assunto un peso ancora maggiore per la natura di alcuni oggetti sottratti. I ladri hanno infatti rubato anche materiale destinato ai ragazzi seguiti dall’associazione, tra cui magliette e cuffie utilizzate durante le attività in piscina. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pagani, furto nell’auto del fondatore di Autismo & Aba

Articoli correlati

Raid nell'auto del fondatore dell’associazione "Autismo & Aba": rubato materiale destinato ai ragazziAmara scoperta questa mattina per Marco Cercola, fondatore dell’associazione Autismo & Aba di Pagani, vittima di un furto ai danni della propria auto.

Autismo, famiglie costrette a indebitarsi per le terapie: "Inserire in convenzione anche quelle col metodo Aba"E' la richiesta dell'associazione "Io vivo l'autismo-Parliamone Aps" riguardo alla metodologia "col rinforzo positivo".

Altri aggiornamenti su Pagani furto nell'auto del fondatore di...

Argomenti discussi: Rubano materiale destinato a ragazzi autistici, colpita associazione a Pagani.

Pagani, furto ai danni di un’associazione: rubato materiale per bambini autisticiUn gesto che ha suscitato forte sdegno, non tanto per il valore economico dei beni sottratti, quanto per il loro significato sociale. agro24.it

Rubano materiale destinato a ragazzi autistici, colpita associazione a PaganiLadri rubano materiale destinato ai ragazzi autistici. Un furto ignobile, come lo ha già definito qualcuno, si è consumato nelle scorse ore nella città di ... ilmattino.it