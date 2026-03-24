Pagani furto nell’auto del fondatore di Autismo & Aba

Da zon.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta sorpresa nella mattinata di martedì 24 marzo a Pagani, dove è stato messo a segno un furto ai danni dell’auto di Marco Cercola, fondatore dell’associazione “Autismo & Aba”. Il veicolo, parcheggiato sotto l’abitazione, è stato trovato completamente a soqquadro. Solo dopo aver aperto la vettura, il proprietario ha scoperto l’accaduto e verificato la sottrazione di diversi oggetti. Rubati anche materiali destinati ai ragazzi. Tra quanto portato via dai malviventi figurano il libretto di circolazione, effetti personali e un paio di occhiali. Ma il furto ha assunto un peso ancora maggiore per la natura di alcuni oggetti sottratti. I ladri hanno infatti rubato anche materiale destinato ai ragazzi seguiti dall’associazione, tra cui magliette e cuffie utilizzate durante le attività in piscina. 🔗 Leggi su Zon.it

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