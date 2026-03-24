Un duetto tra padre e figlia, interpretato durante un evento, ha riproposto una delle canzoni più note della colonna sonora italiana del film Disney

F ra le tante hit della carriera di Gino Paoli (morto ieri notte a 91 anni) ce n’é uno che rimane uno dei duetti padre-figlia più amati di sempre, quello con Amanda Sandrelli per la colonna sonora italiana del film Disney La bella e la bestia, uscito in Italia nel 1992. Ecco la storia del brano. Gino Paoli, tutte le donne di un poeta inquieto: gli scandali, le passioni e l’ultima stabilità X Leggi anche › Addio a Gino Paoli: il grande cantante, autore di brani indimenticabili, è morto oggi a 91 anni Gino Paoli e Amanda Sandrelli cantano La bella e la bestia, il duetto. Registrata in origine da Angela Lansbury, la canzone si può sentire durante la famosa scena del ballo tra Belle e la Bestia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Padre e figlia insieme hanno interpretato la canzone del film "La bella e la bestia"

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