Pablo Maurette una Buenos Aires tra luci e opacità

GEOGRAFIE «La Niña de Oro», per Sellerio l’ultimo romanzo dell’autore argentino. Nel cinquantesimo anniversario del golpe, anche la letteratura interroga le radici della capitale GEOGRAFIE «La Niña de Oro», per Sellerio l’ultimo romanzo dell’autore argentino. Nel cinquantesimo anniversario del golpe, anche la letteratura interroga le radici della capitale Un titolo e una quarta di copertina ingannevoli e un testo ben più complesso e sofisticato di quanto non facciano supporre lo stile diretto, il tono colloquiale e l’obbedienza ad alcuni collaudati stilemi del poliziesco: così si presenta La Niña de Oro, secondo romanzo dell’argentino Pablo Maurette (Sellerio, pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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