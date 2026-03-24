Ostuni l’appello del farmacista | Svaligiato dalla banda della Maserati ora basta

Un farmacista di Ostuni denuncia di essere stato svaligiato da una banda che, in soli ventotto minuti, ha agito nel centro cittadino aprendo il cofano di un'auto e portando via tutto. L’episodio si è verificato senza che nessuno intervenisse, lasciando il professionista senza beni e chiedendo che siano prese misure più efficaci contro simili fermati.

OSTUNI - “Ventotto minuti indisturbati in pieno centro, con il cofano aperto: hanno portato via tutto”. Vittorio Carparelli rompe il silenzio dopo la notte di scorribande che ha visto le sue farmacie di Ostuni nel mirino della criminalità. Nonostante allarmi e videosorveglianza, i malviventi hanno agito con una calma inquietante, riuscendo a sottrarre persino una cassa blindata da 200 chili. È l'ennesimo colpo della “banda della Maserati” che sta seminando il panico in tutta la provincia di Brindisi (già 13 le farmacie colpite). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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