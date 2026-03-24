A Ostia, sul litorale romano, la polizia ha scoperto un parcheggio utilizzato come deposito per droga e armi. Durante un’operazione, gli agenti hanno trovato un chilo di cocaina e una pistola nel bagagliaio di un veicolo. È stato arrestato un uomo di 48 anni, ritenuto responsabile dell’attività illecita. La scoperta è avvenuta nel corso di un intervento di controllo nella zona.

Un parcheggio trasformato in “magazzino su quattroruote” per nascondere la droga. Siamo sul litorale romano dove gli agenti hanno smascherato il sistema e arrestato uno spacciatore, un 48enne romano. L'intervento è scattato in via delle Antille, dove gli investigatori della squadra mobile e del X distretto Lido hanno smantellato un vero e proprio deposito itinerante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo aveva stabilmente adibito il bagagliaio della propria auto a base logistica per lo stoccaggio dello stupefacente. Il blitz è scattato dopo giorni di osservazione. Dopo averne monitorato i movimenti, tra il prelievo delle chiavi da un gabbiotto all’accesso al veicolo, i poliziotti sono entrati in azione mentre usciva dalla sua abitazione per “ripercorrere”, come da consuetudine, la sua routine quotidiana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Ostia, il "magazzino su quattroruote": scoperti un chilo di cocaina e pistola nel baule (video)

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