Ostensione ultimo atto Assisi festeggia il successo | Evento di portata storica

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura del portone della Basilica prima e la successiva celebrazione del rito della reposizione ha concluso ufficialmente il mese della prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco: oltre 370mila i pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo, giunti in Assisi in un mese. Nella serata di domenica il suono delle campane ha dato inizio al rito presieduto da monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza dei soli frati del Sacro Convento. Dopo la reposizione della teca in plexiglass all’interno dell’urna in bronzo dorato, vi è stata inserita anche la documentazione richiesta dalla legislazione canonica. È... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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