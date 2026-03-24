Un uomo di 54 anni di Cori è stato posto agli arresti domiciliari su ordine del giudice per motivi cautelari, dopo aver subito un ammonimento da parte del questore. Le indagini hanno accertato che l’uomo, ossessionato dall’ex, aveva compiuto atti persecutori, danneggiamenti e rubato telecamere sul posto di lavoro. La misura restrittiva è stata disposta dalla procura di Latina.

Un uomo, già colpito da un ammonimento del questore, è finito ora agli arresti domiciliari. E' accusato di atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato Dall'ammonimento del questore all'arresto per atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato. E' finito ai domiciliari, in applicazione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina su richiesta della procura, un 54enne di Cori. Il provvedimento scaturisce dall'atteggiamento vessatorio dell'uomo, che nel mese di febbraio si era recato sul posto di lavoro della donna, nelle immediate vicinanze dell'abitazione, dove aveva danneggiato e poi portato via le telecamere installate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Ossessionato dalla ex, la spia sul posto di lavoro e ruba le telecamere

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