Un concorso pubblico per sei posti di dirigente medico in Medicina d'emergenza e urgenza presso l'ospedale Garibaldi ha ricevuto circa cento domande. L'iniziativa, indetta dall'Arnas Garibaldi di Catania lo scorso dicembre, ha visto la partecipazione di medici già specializzati e altri con qualifiche analoghe. La procedura di selezione si sta svolgendo in queste settimane.

È quanto afferma l'azienda ospedaliera in una nota spiegando che "alla base di una partecipazione così ampia vi è anche il crescente appeal del nuovo centro di emergenza e urgenza, diretto dal dottore Giovanni Ciampi". "Dalla sua apertura al pubblico - si sottolinea nella nota - la struttura ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il territorio, registrando ogni anno migliaia di accessi da parte dei cittadini catanesi". CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ospedale Garibaldi, cento domande per 6 posti in Medicina d'emergenza

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