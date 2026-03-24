Due dirigenti dell’ospedale di Ribera hanno risposto alle dichiarazioni di un’altra persona, commentando che è difficile capire la sua solitudine senza considerare le sue posizioni precedenti, nelle quali ha messo in discussione il riconoscimento dell’ospedale come zona disagiata per Ribera. La replica si concentra sulle affermazioni fatte in passato riguardo alla validità di tale classificazione.

I deputati del M5s rivendicano i risultati ottenuti e invitano il governo regionale a completare la rifunzionalizzazione del presidio “È difficile comprendere la sua solitudine, se non alla luce delle posizioni espresse in passato, quando ha più volte messo in dubbio persino la validità del riconoscimento di ospedale di zona disagiata per Ribera”. Con queste parole i deputati del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano e Antonio De Luca rispondono alle dichiarazioni di Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della Dc, che aveva lamentato un presunto isolamento politico sulla vicenda del presidio ospedaliero. “Lecito chiedersi – aggiungono – quale fosse la sua proposta alternativa e quali azioni concrete abbia messo in campo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Ospedale di Ribera, Cambiano e De Luca replicano a Pace: “Difficile capire la sua solitudine”

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