Partono le gare per l’allestimento del nuovo ospedale di Campiglione di Fermo, mentre si rafforzano personale e servizi e proseguono le iniziative di prevenzione sul territorio. Questa l’intensa fase operativa avviata dall’Ast fermana, che accelera sul completamento del blocco operatorio, sull’arrivo di nuove tecnologie e sulla continuità lavorativa, con uno sguardo attento anche alla sensibilizzazione sanitaria della popolazione. Con la determina n. 85 dell’11 marzo, firmata dal direttore generale Roberto Grinta, è stata infatti nominata la commissione giudicatrice per la gara europea a procedura aperta telematica relativa alla fornitura e posa degli arredi in acciaio inox destinati alle sale operatorie del nuovo ospedale di Campiglione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale di Campiglione. Partono le gare d’appalto, si inizia dalle sale operatorie

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