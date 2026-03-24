Ospedale Cutroni Zodda intitolazione della sala di attesa di Oncologia ad Antonella Bianchetti e Antonella Di Natale

Le due donne hanno condiviso insieme un pezzo di vita importante, la difesa per l'ambiente e la salute pubblica all’interno dell’associazione Adasc E’ in programma per venerdì la donazione al reparto di Oncologia dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto dei beni acquistati in ricordo di Angela Bianchetti e Antonella Di Natale. Nel corso della stessa cerimonia, a cui prenderanno parte il personale medico e sanitario, autorità civili e religiose, parenti e amici, verrà anche intitolata la sala d’attesa e scoperta una targa commemorativa in memoria delle due donne scomparse di recente a distanza di 45 giorni a causa del cancro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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