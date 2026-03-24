Il problema è che sembra tutto un problema. Ora. A Riccardo Orsolini non ne va bene una: l’anno scorso e fino a novembre 2025 pareva inarrestabile e infallibile; da quando è cominciato il 2026, due soli gol, due rigori sbagliati (entrambi contro la Lazio), tentativi che vanno a un “niente” dalla resurrezione. Solo che la resurrezione calcistica non arriva mai. Il Bologna ha pronto un contratto fino al 2029 (più opzione fino al 2030) per farlo diventare in maniera totale e definitiva la bandiera del club, lui “bolognese” dal gennaio 2018. Ma Orso non ha ancora firmato. Sarebbe un segno di abbraccio e ripartenza, quell’autografo sul rinnovo. Ma alcuni dettagli cominciano a diventare difficili da districare: e l’Arabia pare si sia fatta sotto ancora una volta come nel giugno scorso quando gli offrì uno stipendio da re. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orsolini, tentazione Arabia: Bologna in ansia per il suo futuro

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