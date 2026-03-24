Oroscopo di Paolo Fox del 24 marzo | Toro è tempo di passare all’azione

Da ilsipontino.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 24 marzo, i nati sotto il segno del Toro devono sfruttare la ritrovata determinazione per ottenere risultati. I nativi dello Scorpione sono invitati a organizzarsi meticolosamente per una settimana lavorativa cruciale. I Pesci, infine, devono approfittare di una nuova energia positiva per concretizzare i propri progetti. Ariete – La Luna ti sprona a dare il massimo nella professione, ma occhio a non tirare troppo la corda: il cuore ha bisogno di attenzioni costanti e non sopporta di essere messo in secondo piano da troppi impegni. Toro – È tempo di passare all'azione. Come sottolineano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, le scorse settimane di attesa sono servite a ricaricarti: ora la tua determinazione è tornata solida e pronta a darti risultati tangibili. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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