Oroscopo del 25 Marzo 2026 Luna in Cancro e Sole in Ariete

Il 25 marzo 2026 il cielo si presenta con la Luna in Cancro e il Sole in Ariete. La Luna entra nel segno del Cancro, influenzando le emozioni e centrando l’attenzione sulle questioni legate alle radici e alla famiglia. Nel frattempo, il Sole rimane in Ariete, segno di fuoco che rappresenta l’iniziativa e l’energia. La giornata si caratterizza per una maggiore attenzione alle emozioni e alle relazioni familiari.

Analisi Astrale del Giorno. Il cielo di questo mercoledì 25 marzo ci invita a rallentare i battiti. Dopo i giorni elettrici dominati dai Gemelli, la Luna fa il suo ingresso nel segno del Cancro, portando con sé una marea di emozioni profonde e un forte richiamo alle radici. In una Roma baciata dal Sole in Ariete, si crea una quadratura stimolante: da un lato l’impulso all’azione tipico della primavera, dall’altro la necessità di sentirsi sicuri e protetti. È un mercoledì “di pancia”, dove il sesto senso varrà molto più della logica ferrea. Attenzione agli sbalzi d’umore nel traffico cittadino: la sensibilità oggi è ai massimi livelli. Ariete (21 marzo – 19 aprile). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Oroscopo del 25 Marzo 2026. Luna in Cancro e Sole in Ariete Articoli correlati Leggi anche: Oroscopo del 24 Marzo 2026. Luna in Gemelli e Sole in Ariete: Oroscopo del 20 Febbraio 2026. Luna in Ariete e il Sole nei PesciL'ultimo venerdì di febbraio si apre con un contrasto affascinante tra l'energia esplosiva della Luna in Ariete e la dolcezza del Sole appena entrato... OROSCOPO MARZO 2026 | ASTROLOGIA EVOLUTIVA | #astrologia #oroscopo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oroscopo del 25 Marzo 2026 Luna in... Temi più discussi: 25 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco; Oroscopo Cancro: le previsioni di Simon and the Stars dal 19 al 25 marzo 2026; Oroscopo mercoledì 25 marzo 2026: Scorpione attento, Capricorno sensibile. Sagittario? Guardati dentro; Oroscopo del giorno dopo: mercoledì 25 marzo 2026 (Beato Guglielmo di Norwich). Oroscopo del giorno di mercoledì 25 marzo 2026: ecco i segni più fortunatiFoto di repertorio di Quique da PixabayL'oroscopoOroscopo di mercoledì 25 marzo 2026 : ecco ... msn.com Oroscopo di Mercoledì 25 Marzo 2026Oroscopo di mercoledì 25 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni segno per segno e classifica dei segni. atomheartmagazine.com Oroscopo del 24 marzo 2026. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi - facebook.com facebook L'oroscopo di oggi segno per segno, con la pagella della giornata x.com