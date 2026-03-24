Un giovane calciatore di 21 anni, che gioca come esterno mancino, ha segnato due gol contro l'Arsenal in una partita di coppa. Fa parte dell'Academy di una squadra di Manchester fin da quando aveva otto anni. La sua prestazione ha attirato l'attenzione, mentre ora sogna di sorprendere anche in campionato contro una delle squadre più forti della Premier League.

Sabato ha compiuto 21 anni. Domenica ha fatto doppietta nella prima finale in carriera. Lunedì è il nuovo fenomeno del calcio inglese, l’uomo che ha regalato a Pep Guardiola il 19° trofeo del suo regno al Manchester City e che ha potenzialmente riaperto la Premier League. E si prepara per prendersi definitivamente l’Inghilterra in vista del Mondiale. Brucia le tappe Nico O’Reilly, l’eroe della Carabao Cup, la nuova scoperta di Guardiola che ha steso l’Arsenal con due gol e ha festeggiato il suo primo grande trionfo. “È straordinario e continua a sorprendere” lo ha incoronato Pep. “È stata una sensazione incredibile - ha detto il nuovo eroe del City -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - O'Reilly, l'eroe della Carabao Cup che ora sogna lo sgambetto Premier all'Arsenal

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