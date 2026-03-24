L’avvocato Nicola Giunteschi Conti è stato tra i fondatori del comitato del “no“ che ha riunito tanti colleghi del foro spezzino. Ha atteso, soprattutto per scaramanzia, non certo per la forbice dei numeri, fino al termine dello spoglio prima di esprimere la soddisfazione per il risultato. E allo stesso tempo anche un pizzico di rammarico. "Purtroppo – spiega il legale – non perdiamo mai l’occasione per dividerci quando al contrario si dovrebbe trovare unità di intenti per tentare di risolvere i problemi della giustizia. Che non erano erano certamente questi e proprio in virtù di questa ragione ci siamo schierati in maniera netta per il no". Rammarico a parte ha preso poi il sopravvento la soddisfazione per il risultato ottenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ora torniamo uniti". Allentare le tensioni per un nuovo corso

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