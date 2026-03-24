Durante il fine settimana tra il 28 e il 29 marzo, le lancette degli orologi saranno spostate avanti di un'ora per l'entrata in vigore dell'ora legale. Contestualmente, alla Camera dei Deputati viene avviato un procedimento legislativo per rendere questa misura permanente, eliminando così la necessità di spostare le lancette ogni anno.

L'arrivo dell'ora legale si avvicina. Scatterà tra sabato 28 e domenica 29 marzo. E potrebbe essere l'ultima volta in cui bisogna spostare le lancette. È infatti partito alla Camera l'iter parlamentare per la possibile introduzione dell'ora legale permanente in Italia. La commissione Attività produttive ha approvato l'avvio dell'indagine conoscitiva "sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori", presentata lo scorso novembre su impulso di Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Ora legale, nel weekend lancette avanti di un'ora. Al via l'iter alla Camera per renderla permanente

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Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanenteConto alla rovescia per l’arrivo dell’ora legale che scatterà tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo .

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